БАКУ /Trend/ - Разработана "Инструкция по восстановлению памятников в городе Шуша".

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в 2021 году и планам на 2022 год.

По его словам, документ содержит информацию и рекомендации по нескольким основным направлениям, таким как последствия оккупации и вызванные ею разрушения, мониторинг и инвентаризация памятников, их восстановление и регенерация, процесс реставрации, идентификация и локализация памятников, типология и особенности сооружений, статус восстановления памятников и факторы риска, неотложные меры по их охране, историко-архитектурные исследования и архитектурная типология памятников.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)