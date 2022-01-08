Синоптики предупредили об усилении ветра в Баку
БАКУ /Trend/ - С утра 8 января в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилился до 20, в Алтыагадже - до 23 метров в секунду.
Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны, высота волн на Нефтяных Камнях на Каспии достигла 2,6 метра.
В течение дня максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составит 23-28, местами - 30, а к ночи постепенно понизится до 18-20 метров в секунду.
В ночь с 8 на 9 января ветер ослабеет до 8-13 метров в секунду, сообщили в службе.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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