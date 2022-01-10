В Азербайджане акт об амнистии применен в отношении 119 лиц

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана применила акт об амнистии к 119 лицам.

Об этом сообщили Trend в Генпрокуратуре.

"Поддержав инициативу, выдвинутую Президентом Ильхамом Алиевым, и в связи с исполнением принятого Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана 5 ноября 2021 года постановления "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы" на 1 января 2022 года органами прокуратуры непосредственно был применен акт об амнистии в отношении 119 лиц. Они освобождены от наказания или уголовной ответственности, другим наказание смягчено", - говорится в сообщении.

Отметим, что 5 ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии ко Дню Победы. Решение вступило в силу со дня его принятия.

Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности 15 тысяч человек.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)