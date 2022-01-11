"Азеркосмос" провел мониторинг свыше 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Космическое агентство Азербайджана провело мониторинг более 1 000 поселений на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник председатель правления юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" ("Азеркосмос") Самеддин Асадов на презентации проекта по восстановлению азербайджанских топонимов на электронной карте GoMap.az.

«Развитие космической сферы в Азербайджане дает нам возможность реализовывать более конкурентоспособные проекты. Сегодня мы имеем три спутника, которые позволяют нам как наблюдать за определенными территориями, так и реализовывать ИТ-проекты. В рамках проекта мы провели мониторинг более 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана», - отметил Асадов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)