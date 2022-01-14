В АЖД предупредили о возможных задержках поездов из-за снежной погоды

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обратилось к пассажирам в связи со снежной погодой.

Как сообщили в пятницу Trend в ЗАО, в связи с этим в движении поездов возможны задержки.

"Согласно инструкции, из-за неблагоприятных погодных условий в Баку и на Абшеронском полуострове для обеспечения безопасности пассажиров машинист может снизить скорость движения поезда в районах, где дует порывистый ветер (у моря, на открытой местности).

В этом случае возможны задержки в движении поездов.

Просим учитывать это при планировании поездок, а также соблюдать осторожность на платформах и правила безопасности", - говорится в сообщении ЗАО.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)