В АЖД предупредили о возможных задержках поездов из-за снежной погоды
БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обратилось к пассажирам в связи со снежной погодой.
Как сообщили в пятницу Trend в ЗАО, в связи с этим в движении поездов возможны задержки.
"Согласно инструкции, из-за неблагоприятных погодных условий в Баку и на Абшеронском полуострове для обеспечения безопасности пассажиров машинист может снизить скорость движения поезда в районах, где дует порывистый ветер (у моря, на открытой местности).
В этом случае возможны задержки в движении поездов.
Просим учитывать это при планировании поездок, а также соблюдать осторожность на платформах и правила безопасности", - говорится в сообщении ЗАО.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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