В минздраве Азербайджана рассказали, как защититься от штамма коронавируса "омикрон"

БАКУ /Trend/ - Поскольку штамм "омикрон" является разновидностью COVID-19, то для выявления вируса используется традиционный метод ПЦР. Секвенирование - процедура, которая позволяет установить геномную последовательность. Это более сложный и дорогой метод исследования, который дает возможность определить, каким штаммом коронавируса болен человек - "омикрон" или "дельта".

Как сообщает Trend, об этом заявил специалист - эксперт министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

По его словам, чтобы обезопасить себя от инфицирования новым штаммом, необходимо вакцинироваться бустерной дозой для повышения уровня антител в организме.

«Каждый должен нести ответственность не только за свое здоровье, но и за окружающих его людей. При появлении симптомов в первую очередь следует незамедлительно самоизолироваться, носить медицинскую маску, свести к минимуму контакты с другими людьми, в том числе с членами семьи, которые также должны носить маску, а затем обратиться к врачу. Родители должны внимательно следить за состоянием здоровья своего ребенка, что поможет им вовремя выявить у детей симптомы заболевания. Нельзя приводить заведомо больного ребенка в детский сад или школу. При этом граждане должны принимать активное участие в процессе вакцинации и получить бустерную дозу вакцины», - сказал Эйвазов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Мехрибан Гачайлы. Редактор: Константин Шапиро)