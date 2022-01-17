Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью от 0 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах страны завтра в основном без осадков. Ночью и днем местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 0 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла, в высокогорье ночью 10-15 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде)