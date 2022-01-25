Азербайджанские военнослужащие почтили память шехидов в селе Дашалты - репортаж Trend TV (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Прошло 30 лет с операции "Дашалты", которая была начата 25 января 1992 года и продлилась всего один день.

Во время поездки в Шушу сотрудник Trend посетил находящееся на пути в этот город село Дашалты, освобожденное спустя 29 лет от армянской оккупации героической армией Азербайджана.

Захват армянами села Дашалты привел к оккупации города Шуша. Спустя 29 лет азербайджанская армия, освободив село Дашалты, открыла путь в Шушу. Своей победой азербайджанский народ восстановил историческую справедливость.

Героические азербайджанские солдаты и офицеры, участвовавшие в освобождении Дашалты, поделились с Trend TV своими воспоминаниями.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде)