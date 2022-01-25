Азербайджанские телеканалы начнут вещание в HD-формате

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские телеканалы, которые ведут вещание посредством спутника Azerspace-1, с 28 января перейдут на вещание в формате HD, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

Согласно информации, это будет осуществлено в соответствии с совместной договоренностью "Азеркосмос", Национального совета по телевидению и радиовещанию, ПО "Телерадиовещание и спутниковая связь" и Государственного управления радиочастот для повышения качества вещания местных телеканалов.

Местные телеканалы будут транслироваться в формате HD через спутник "Azerspace-1" на частоте 11175/X/30000.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)