Посол Грузии в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе посетил Бакинскую высшую школу нефти (БВШН). Посла сначала ознакомили с кампусом университета. Ректор БВШН Эльмар Гасымов подробно рассказал гостю о созданных в вузе современных условиях обучения и исследовательской среде. Говоря о связях между двумя странами, Эльмар Гасымов отметил, что Азербайджан имеет богатую историю отношений с Грузией. Коснувшись важности сотрудничества в сфере образования, ректор подчеркнул, что выпускники БВШН работают в компании SOCAR, различных местных промышленных предприятиях и транснациональных компаниях. «Бакинская высшая школа нефти формировалась как инновационное учебное заведение, оснащенное новейшими технологиями и профессиональным преподавательским составом», отметил Эльмар Гасымов.

Подчеркнув, что Азербайджан является важным стратегическим партнером Грузии, Зураб Патарадзе сказал, что грузинская молодежь заинтересована в обучении в Бакинской высшей школе нефти и что посольство будет оказывать ей всевозможную поддержку в данном направлении. Посол подчеркнул, что SOCAR является крупнейшим инвестором в нефтяной сектор Грузии и одним из крупнейших налогоплательщиков в стране, обладающим высокой социальной ответственностью. «Реализуемые компанией проекты способствуют укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией», отметил он.

В конце встречи ректор БВШН Эльмар Гасымов вручил Зурабу Патарадзе плакетку «Почетный гость» Бакинской высшей школы нефти.