В Азербайджане предлагается передать полномочия по назначению священнослужителей органам ИВ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено лишить Управление мусульман Кавказа (УМК) полномочий по назначению священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама.

Как сообщает в среду Trend, это предусматривает поправка в закон "О свободе вероисповедания".

Согласно поправке, полномочия по назначению священнослужителей, ответственных за места отправления религиозных обрядов и святыни ислама, передаются органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти.

Это изменение в закон планируется обсудить 27 января на заседании комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса (парламент).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)