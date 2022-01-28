В Азербайджане готовят план действий в рамках инициативы "Мир во имя культуры"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется разработка плана действий в рамках инициативы "Мир во имя культуры". Об этом сообщили в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

По данным ведомства, цель инициативы - обеспечение прочного мира для возрождения и сохранения культуры в постконфликтный и послевоенный периоды.

Напомним, что в прошлом году министр культуры Азербайджана Анар Керимов заявил, что будет подготовлен пятилетний план действий в рамках инициативы "Мир во имя культуры". Он также сообщил, что в плане действий будет отражен ряд важных моментов. "Эта инициатива поддержит нас в обеспечении мира и построении диалога", - сказал министр.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)