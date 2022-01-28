В Агдаме построен новый мобильный лагерь для саперов Агентства по разминированию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию продолжает проводить работу по расширению своей материально-технической базы для ускорения операций по разминированию освобожденных территорий. В соответствии с распоряжением Кабмина, агентство построило в Агдаме новый мобильный полевой лагерь для саперов.

Как сообщили в пятницу Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию, лагерь будет обслуживать его сотрудников, задействованных в операциях по разминированию в Карабахе.

В новом полевом мобильном лагере созданы необходимые условия для оперативного, административного и служебного персонала. Лагерь оснащен современным оборудованием и состоит из контейнеров разной вместимости. Здесь функционируют общежитие, столовая, прачечная, склад, офис и медпункт. Также на его территории предусмотрены специальные места для содержания собак минно-розыскной службы, ремонта техники и транспортных средств.

Новый мобильный лагерь агентства в Агдамском районе будет способствовать расширению масштабов проводимых операций по разминированию, увеличению численности персонала.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)