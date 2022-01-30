Шахрияр Мамедъяров занял второе место в турнире Tata Steel Masters
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров занял второе место на шахматном турнире Tata Steel Masters в Вагенингене (Нидерланды), сообщает Trend.
В 13-м туре Мамедъяров сыграл вничью с американским шахматистом Фабиано Каруаной. В итоге Мамедъяров занял второе место с 8 очками.
Победителем турнира с 9,5 очками стал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.
В соревновании, проходившем по круговой системе, приняли участие 14 шахматистов.
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