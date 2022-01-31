Очередной пассажирский автобус из Баку прибыл в Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередной пассажирский автобус из Баку прибыл в Агдам.

Он отправился в рейс утром 31 января с территории Бакинского международного и междугороднего автовокзала, сообщает Карабахское бюро Trend.

Пассажиры автобуса, прибывшие в Агдам, посетили комплекс Имарат, построенный Панахали ханом в XVIII веке. Здесь они ознакомились с разрушенной армянами могилой Хуршидбану Натаван и другими историческими памятниками, подвергшимися армянскому вандализму.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории выполняются с 24 января.

Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составляет 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната.

Приобрести билеты на автобусные рейсы можно на портале yolumuzqarabaga.az.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)