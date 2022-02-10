Азербайджанский фигурист выступил в финале соревнований Олимпиады-2022 в Пекине

БАКУ /Trend/ - 21-летний фигурист Владимир Литвинцев, представляющий Азербайджан на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, выступил в произвольной программе (вторая группа) в финале соревнований, сообщает Trend.

По итогам выступления он набрал 239,19 балла и занял шестое место.

В соревнованиях принимают участие 24 спортсмена.

Восьмого февраля Литвинцев выступил в короткой программе и набрал 84,15 балла, заняв 18-е место.

Победитель соревнований будет определен по сумме набранных очков в обеих программах.

(Редактор: Константин Шапиро)