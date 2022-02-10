Азербайджан превысил планку ВОЗ по вакцинации обеими дозами вакцины от COVID-19 - Ханде Харманджи
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеими дозами вакцины от коронавируса привиты 47% населения, что превышает целевую планку ВОЗ на 40%.
Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.
По ее словам, в Азербайджане наблюдается рост заражений штаммом омикрон COVID-19, однако снижается смертность из-за коронавируса, что связано с вакцинацией.
«Очень важна вакцинация и беременных, а также тех, кто находится в группе особого риска», - сказала Харманджи.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)
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