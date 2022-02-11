Решение о льготной ипотеке для журналистов в Азербайджане очень обрадовало представителей СМИ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - После подписания главой азербайджанского государства соответствующего указа у журналистов появилась возможность воспользоваться льготной ипотекой.

Как сообщает в пятницу Trend, это вызвало большой интерес и очень обрадовало журналистов.

Сотрудники АМИ Trend поделились своим мнением в связи с этим в интервью AzTV.

(Перевод: Фидан Мустафаева)