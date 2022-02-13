В Баку прошла церемония награждения победителей Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 13 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по прыжкам на батуте в программе синхронных прыжков у мужчин и женщин, сообщает Trend.

В программе синхронных прыжков у женщин первое место заняли Сена Эльчин Каракаш и Сила Каракуш (Турция), на вторую ступень пьедестала поднялись Теа Лильерут и Лина Сьоберг (Швеция), на третьем месте - Мэри Голота и Александра Бонарцева (Россия).

В программе синхронных прыжков у мужчин золотую медаль завоевали Андрей Буйлов и Иван Литвинович (Беларусь), "серебро" у Данилы Касимова и Кирилла Козлова (Россия), "бронза" досталась Диого Абреу и Педро Феррейра (Португалия).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте прошел 12-13 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку.

В первых международных соревнованиях, организованных Федерацией гимнастики Азербайджана в 2022 году, приняли участие около 60 спортсменов из 13 стран мира. Соревнования прошли в соответствии с новыми правилами Международной федерации гимнастики (FIG).

На соревнованиях Азербайджан представила член национальной сборной Сельджан Магсудова, которая завоевала серебряную медаль в индивидуальной программе.

Соревнования прошли по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)