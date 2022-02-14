В Азербайджане названо число лиц, подавших заявки для участия в малом хадже
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названо количество желающих отправиться в малый хадж (умра).
Как сообщили Trend в понедельник в отделе внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), около 40 человек подали заявки для включения в состав следующей группы паломников.
Отправка в хадж очередной группы паломников запланирована на 17 февраля.
Стоимость пакета услуг в связи с хаджем составляет около 1440 долларов. Цена пакета, включающего отели ближе к местам паломничества, составляет 1630 долларов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)
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