Ряду военнослужащих МВД и Внутренних войск Азербайджана присвоено звание «Ветеран войны»

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года военнослужащим министерства внутренних дел, в том числе Внутренних войск МВД, принявшим участие в боевых действиях за территориальную целостность нашей страны с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, присвоено звание "Ветеран войны".

Об этом сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, на основании списка, согласованного с Кабинетом министров, информация о лицах, получивших звание "Ветеран войны", была включена в подсистему Zəfər минтруда.

После этого министерство назначило им ежемесячную пенсию Президента Азербайджана (80 манатов).

Пенсия была назначена через электронную систему с 1 января 2022 года и выплачивается с этого времени.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)