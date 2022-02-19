БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 569 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 2 738, вторую - 1 555, три и более - 30 174, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 102 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 756 794. Первую дозу вакцины получили 5 283 131, вторую - 4 773 574 человека, три и более доз вакцины - 2 508 085, бустерную дозу после положительного результата теста - 192 004 человека.