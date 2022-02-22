Названо количество мостов, построенных в Азербайджане в 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Азербайджане было построено и сдано в эксплуатацию 10 новых мостов.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, четыре из них построены на территории Исмаиллинского района, пять - на "Дороге Победы" и один - в Агджабединском районе.

Кроме того, завершено строительство двух надземных пешеходных переходов. Один из них длиной 76,7 метра построен на 3,6-километре автодороги Гала-Пираллахи, а второй - протяженностью 90 метров - перед профлицеем № 9 на проспекте Зии Буниятова в Баку, отметил глава правления.

"Из 17 проектов межпоселковых автодорог завершена реализация 12 общей протяженностью 207,4 километра. Строительство ведется за счет средств, выделенных Государственному агентству автодорог из госбюджета 2021 года и Резервного фонда Президента Азербайджана. Также продолжаются работы по пяти проектам межпоселковых дорог протяженностью 167 километров", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)