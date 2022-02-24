Подготовка к Чемпионату мира в Баку идет полным ходом - главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова

БАКУ /Trend/ - Подготовка к Всемирным соревнованиям среди возрастных групп и Чемпионату мира по акробатической гимнастике, которые пройдут в Баку, идет полным ходом.

Об этом сказала Trend в четверг главный тренер сборной Азербайджана по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова на полях 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике.

Напомним, что в столице Азербайджана 3-6 марта пройдут 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп, а 10-13 марта - 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике.

"Подготовка к международным соревнованиям идет усиленно, тренировки проходят два раза в день, для спортсменов созданы хорошие условия для работы. В соревнованиях будут участвовать сильные гимнасты из разных стран, и нам предстоит тяжелая борьба. Наблюдая сегодня за выступлениями на Первенстве, мне показалось, что психологически взрослые гимнасты готовы к чемпионату. Это основная команда, у спортсменов есть соревновательный опыт, надеюсь, они справятся. К тому же родные стены помогают, но здесь и ответственности больше", - сказала Гурбанова.

Говоря о Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку по акробатической гимнастике, главный тренер отметила, что соревнования организованы после долгого перерыва.

"Очень рада, что они состоялись. Конечно, хотелось бы видеть большее количество участников, но надо учитывать, что до этого многие клубы не работали в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике имеют для нас большое значение, потому что соревнования можно считать большой контрольной тренировкой для спортсменов, которые будут представлять нашу страну на двух крупных международных соревнованиях", - сказала она.

По словам Ирады Гурбановой, у гимнастов, участвующих в Первенстве Азербайджана и Чемпионате Баку, хороший настрой.

"Спортсмены должны быть всегда готовыми, для совсем юных важна соревновательная атмосфера. У нас есть фавориты, это гимнасты, уже имеющие большой опыт. Но есть и гимнасты, которые занимаются в одном составе только шесть месяцев, и, конечно, за такой период добиться обоюдной работы непросто", - добавила главный тренер.

24-25 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 27-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по акробатической гимнастике. В соревнованиях участвует 41 спортсмен, представляющий клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта и специализированную Детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва №13 Низаминского района Баку.

В двухдневных соревнованиях за медали в многоборье поборются женские пары - в возрастных категориях "малыши" (2007-2016 г.р.), "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); мужские пары - "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); смешанные пары - "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.), "взрослые" (2007 г. и старше); женские группы - "малыши" (2007-2016 г.р.), "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.) и "юниоры" (2003-2009 г.р.)

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)