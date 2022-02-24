В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в прошлом году выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, надбавки и премии на сумму около 102,4 миллиона манатов, а немедицинским работникам - около 14,2 миллиона манатов (пропорционально их рабочему времени).

Как сообщили Trend в агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам частных медицинских учреждений, привлеченным к мероприятиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, в прошлом году выплачены надбавки в размере 50 936,79 маната (пропорционально их рабочему времени).

Сумма срочных надбавок и премий, выплаченных медицинским и немедицинским работникам, а также волонтерам в прошлом году, выглядит следующим образом:

Месяц Для государственных медицинских учреждений Для частных медицинских учреждений Для волонтеров Всего Медработники Не являющиеся медработниками Январь 16,320,184.07 AZN (13 136 человек) 1,973,123.94 AZN (2905 человек) - 11 250.00 AZN (45 человек) 18,304,558.01 AZN (16 086 человек) Февраль 5,884,913.26 AZN (7 177 человек) 857,016.68 AZN (2013 человек) 7,070.71 AZN (1 человек) 12 000,00 AZN (48 человек) 6,761,000.65 AZN (9 239 человек) Март 7,778,612.82 AZN (7 859 человек) 1,110,240.86 AZN (2 045 человек) - 9 500,00 AZN (38 человек) 8,898,353.68 AZN (9 942 человека) Апрель 12,797,498.78 AZN (10 622 человека) 1,194,963.88 AZN (2 226 человек) 16 372.05 AZN (6 человек) 5 000,00 AZN (20 человек) 14,013,834.71 AZN (12 874 человека) Май 10,265,093.83 AZN (9 713 человек) 961,818.63 AZN (2 081 человек) 2 791.59 AZN (2 человека) 5 000,00 AZN (20 человек) 11,234,704.05 AZN (11 816 человек) Июнь 3,946,943.52 AZN (5 836 человек) 526,655.26 AZN (1 720 человек) 1 904,55 AZN (2 человека) 5 000,00 AZN (20 человек) 4,480,503.33 AZN (7 578 человек) Июль 3,411,236.57 AZN (5010 человек) 574,423.63 AZN (1 643 человека) 1 318.87 AZN (1 человек) 4 250,00 AZN (17 человек) 3,991,229.07 AZN (6 671 человек) Август 8,024,797.40 AZN (8 862 человека) 1,163,152.73 AZN (2 179 человек) 3 320.25 AZN (2 человека) 3 250,00 AZN (13 человек) 9,194,520.38 AZN (11 056 человек) Сентябрь 11,036,228.38 AZN (9 539 человек) 1,546,941.60 AZN (2 625 человек) 6 341.30 AZN (3 человека) 1 250,00 AZN (5 человек) 12,590,761.28 AZN (12 172 человека) Октябрь 7,713,986.03 AZN (7 665 человек) 1,439,296.06 AZN (2 678 человек) 4 056.70 AZN (2 человека) 1 250,00 AZN (5 человек) 9,158,588.79 AZN (10 350 человек) Ноябрь 8,347,115.60 AZN (7 429 человек) 1,602,092.10 AZN (2 663 человек) 3,866.34 AZN (2 человек) 1 000,00 AZN (4 человек) 9,954,074.04 AZN (10 098 человек) Декабрь 6,842,821.25 AZN (6 669 человек) 1,261,079.21 AZN (2 409 человек) 3,894.43 AZN (2 человека) 1,000.00 AZN (4 человека) 8,108,794.89 AZN (9 084 человека) ВСЕГО: 102,369,431.51 AZN 14,210,804.58 AZN 50 936.79 AZN 59 750,00 AZN 116,690,922.88 AZN

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана № 50 от 22 февраля 2022 года, выплата надбавок к заработной плате медицинских работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, продлена до 1 марта.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)