В Азербайджане названа сумма надбавок и премий, выплаченных медработникам-участникам борьбы с COVID-19
БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в прошлом году выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, надбавки и премии на сумму около 102,4 миллиона манатов, а немедицинским работникам - около 14,2 миллиона манатов (пропорционально их рабочему времени).
Как сообщили Trend в агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам частных медицинских учреждений, привлеченным к мероприятиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, в прошлом году выплачены надбавки в размере 50 936,79 маната (пропорционально их рабочему времени).
Сумма срочных надбавок и премий, выплаченных медицинским и немедицинским работникам, а также волонтерам в прошлом году, выглядит следующим образом:
|
Месяц
|
Для государственных медицинских учреждений
|
Для частных медицинских учреждений
|
Для волонтеров
|
Всего
|
Медработники
|
Не являющиеся медработниками
|
Январь
|
16,320,184.07 AZN (13 136 человек)
|
1,973,123.94 AZN
(2905 человек)
|
-
|
11 250.00 AZN (45 человек)
|
18,304,558.01 AZN
(16 086 человек)
|
Февраль
|
5,884,913.26 AZN (7 177 человек)
|
857,016.68 AZN
(2013 человек)
|
7,070.71 AZN
(1 человек)
|
12 000,00 AZN (48 человек)
|
6,761,000.65 AZN (9 239 человек)
|
Март
|
7,778,612.82 AZN
(7 859 человек)
|
1,110,240.86 AZN
(2 045 человек)
|
-
|
9 500,00 AZN (38 человек)
|
8,898,353.68 AZN
(9 942 человека)
|
Апрель
|
12,797,498.78 AZN
(10 622 человека)
|
1,194,963.88 AZN
(2 226 человек)
|
16 372.05 AZN
(6 человек)
|
5 000,00 AZN (20 человек)
|
14,013,834.71 AZN
(12 874 человека)
|
Май
|
10,265,093.83 AZN
(9 713 человек)
|
961,818.63 AZN
(2 081 человек)
|
2 791.59 AZN
(2 человека)
|
5 000,00 AZN (20 человек)
|
11,234,704.05 AZN
(11 816 человек)
|
Июнь
|
3,946,943.52 AZN
(5 836 человек)
|
526,655.26 AZN
(1 720 человек)
|
1 904,55 AZN
(2 человека)
|
5 000,00 AZN (20 человек)
|
4,480,503.33 AZN
(7 578 человек)
|
Июль
|
3,411,236.57 AZN
(5010 человек)
|
574,423.63 AZN
(1 643 человека)
|
1 318.87 AZN
(1 человек)
|
4 250,00 AZN (17 человек)
|
3,991,229.07 AZN
(6 671 человек)
|
Август
|
8,024,797.40 AZN
(8 862 человека)
|
1,163,152.73 AZN
(2 179 человек)
|
3 320.25 AZN
(2 человека)
|
3 250,00 AZN (13 человек)
|
9,194,520.38 AZN
(11 056 человек)
|
Сентябрь
|
11,036,228.38 AZN
(9 539 человек)
|
1,546,941.60 AZN
(2 625 человек)
|
6 341.30 AZN
(3 человека)
|
1 250,00 AZN (5 человек)
|
12,590,761.28 AZN
(12 172 человека)
|
Октябрь
|
7,713,986.03 AZN
(7 665 человек)
|
1,439,296.06 AZN
(2 678 человек)
|
4 056.70 AZN
(2 человека)
|
1 250,00 AZN (5 человек)
|
9,158,588.79 AZN (10 350 человек)
|
Ноябрь
|
8,347,115.60 AZN
(7 429 человек)
|
1,602,092.10
AZN
(2 663 человек)
|
3,866.34 AZN
(2 человек)
|
1 000,00 AZN (4 человек)
|
9,954,074.04 AZN
(10 098 человек)
|
Декабрь
|
6,842,821.25 AZN
(6 669 человек)
|
1,261,079.21
AZN
(2 409 человек)
|
3,894.43 AZN
(2 человека)
|
1,000.00 AZN (4 человека)
|
8,108,794.89 AZN
(9 084 человека)
|
ВСЕГО:
|
102,369,431.51 AZN
|
14,210,804.58 AZN
|
50 936.79 AZN
|
59 750,00 AZN
|
116,690,922.88 AZN
Согласно решению Кабинета министров Азербайджана № 50 от 22 февраля 2022 года, выплата надбавок к заработной плате медицинских работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, продлена до 1 марта.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)