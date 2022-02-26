В Агдаме началась реконструкция систем водоснабжения и водоотведения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По информации, полученной от Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, состоялось заседание рабочей группы, сформированной с целью подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и предварительной проектной документации по созданию систем питьевого водоснабжения и канализации в Агдаме.

В прошедшем в Агдаме заседании приняли участие сотрудники и специалисты ОАО «Азерсу» и других государственных структур, входящих в состав рабочей группы.

На заседании была предоставлена информация о проделанной работе по восстановлению системы водоснабжения в Агдамском районе. Также было отмечено, что после освобождения района были выполнены работы по обеспечению населенных пунктов питьевой водой.

В рамках проекта по строительству мониторингового центра в Агдамском районе были проложены водяные и канализационные линии, построены водохранилище, насосная станция, фильтрационные сооружения.

В селе Хыдырлы Агдамского района началось бурение новой субартезианской скважины, от которой проложены водяные линии.

Кроме того, состоялась презентация перспективных проектов по реконструкции систем питьевого водоснабжения и водоотведения в городе Агдам, применения инновационных технологий в этой сфере и оценки их воздействия на окружающую среду. Отмечалось, что при подготовке проекта по водоснабжению Агдама будут учтены потребности населения в питьевой воде, промышленные и туристические возможности.

На заседании также обсуждались вопросы по созданию сетей водоснабжения, управления сточными и дождевыми водами в городе Агдам, применения инновационных технологий в этой сфере.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)