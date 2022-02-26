Около 500 азербайджанцев перебрались из Украины в Молдову - представитель диаспоры

БАКУ /Trend/ - Около 500 азербайджанцев перебрались из Украины в Молдову.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Эльчин Байрамов отметил, что за последние три дня на территорию Молдовы перебрались около 500 азербайджанцев.

''Собирается группа из 80-100 человек. Совместно с посольством мы организуем автомобили и привозим их в Кишинев, размещаем их здесь. Сейчас посольство Азербайджана в Молдове занимается визовыми вопросами. Есть рейс из Румынии в Стамбул. Для перелета для граждан Азербайджана требуется виза. Мы продолжаем работу в этом направлении", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)