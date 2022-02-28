В Гейчае задержан похититель 21-летней девушки

БАКУ /Trend/ - В Гейчае задержан человек, похитивший и подвергший истязаниям 21-летнюю девушку.

Как сообщает Trend, правоохранительные органы задержали жителя села Улашлы Шихлы Гейчайского района Фейруза Алиева.

Его отец Махмуд Алиев был вызван в полицию для дачи объяснений.

Сообщается, что Фейруз Алиев похитил свою односельчанку якобы с целью женитьбы. Все это время он держал девушку в сарае со связанными руками и подвергал ее истязаниям.

Родственники похищенной обратились в правоохранительные органы.

По данному факту в Гейчайском РОП продолжаются следственные действия.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)