Еще одна группа эвакуированных из Украины граждан Азербайджана вернулась в Баку

БАКУ /Trend/ - 1 марта «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) эвакуировали чартерным рейсом 176 граждан Азербайджана, перешедших в соседние страны в связи с ситуацией в Украине, в Баку.

Как передает Trend, самолет, летевший из Румынии, приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что первый из запланированных чартерных рейсов из Румынии уже выполнен. Турецкой компанией Tailwind в Азербайджан были доставлены 168 человек.