Эмин Амруллаев об азербайджанских студентах, обучающихся в Украине
БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана занимается проблемами, возникающими у азербайджанских студентов, обучающихся в вузах Украины.
Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник министр образования Эмин Амруллаев на пресс-конференции, посвященной Государственной программе по обучению азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022-2026 годы.
Амруллаев также отметил, что в решении их проблем поддержку оказывает и министерство образования Азербайджана.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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