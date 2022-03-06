Мужская группа из Великобритании завоевала "золото" Всемирных соревнований по акробатической гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Мужская группа из Великобритании завоевала "золото" в возрастной категории 13-19 лет на 12-х Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по акробатической гимнастике в Баку, сообщает в воскресенье Trend. Результат спортсменов составил 28.840 балла.

Серебряная медаль - у мужской группы из России (28.750 балла), "бронзу" завоевала группа из Израиля (28.500 балла).

Мужские группы в финале представили комбинированные упражнения.

Отметим, что 12-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике проходят 3-6 марта. В соревнованиях, которые впервые организует Федерация гимнастики Азербайджана, участвую 438 гимнастов из 24 стран.

Вчера, в ходе третьего дня соревнований, были определены победители и призеры в возрастной категории 12-18 лет среди женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп.

(Автор: Джани Бабаева)