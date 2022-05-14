Турция не исключает открытия прямых рейсов из аэропорта Ризе-Артвин в Баку

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции не исключает открытия прямых рейсов из аэропорта Ризе-Артвин в Баку.

Об этом сказали Trend в субботу в правительстве Турции.

Было отмечено, что с этой целью могут быть проведены переговоры между соответствующими органами Турции и Азербайджана.

"Открытие нового аэропорта Ризе-Артвин является важным для экономики Турции, так как это усилит ее роль в международных грузоперевозках, что также в интересах братского Азербайджана", - сказали в правительстве Турции.

Напомним, что 14 мая в Турции с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония открытия аэропорта Ризе-Артвин.

Аэропорт Ризе-Артвин, фундамент которого был заложен 3 апреля 2017 года с участием Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, является вторым в Турции после Орду–Гиресун и пятым в мире аэропортом, построенным на осушенном от моря участке.

Этот аэропорт, расположенный в 34 километрах от города Ризе и 125 километрах от Артвина, является 58-м в Турции. Для строительства данного аэропорта морской участок был засыпан 100 миллионами тонн камня и осушен, проведены укрепительные работы. Аэропорт Ризе-Артвин будет обслуживать ежегодно около 3 миллионов пассажиров.

Новый аэропорт, способный принимать большие самолеты современного типа, полностью отвечает современным стандартам. Протяженность взлетно-посадочной полосы нового аэропорта, построенной параллельно морю, составляет 3045 метров.

Аэропорт Ризе-Артвин общей площадью 3 миллиона квадратных метров внесет большой вклад в экономику Турции, в том числе реализацию новых проектов в области туризма.