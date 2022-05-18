В Азербайджане недостаточно приютов - глава Госкомитета

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане недостаточно социальных приютов. Но это не говорит о том, что во всех регионах должны быть приюты. Мы должны сделать так, чтобы проблема человека была решена до того, как он попадет в приют.

Как сообщает Trend, об этом заявила в среду журналистам председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее мнению, уровень обслуживания в приютах должен быть повышен.

«Это основной вопрос. При этом возникает необходимость в создании определенного количества приютов», - добавила Мурадова.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)