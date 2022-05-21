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В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)

Общество Материалы 21 мая 2022 10:57
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана привлекло к профессиональной реабилитации еще 40 инвалидов войны.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, для них в Центре профессионально-трудовой реабилитации инвалидов организованы курсы по различным профессиям.

Группа участников войны прошла курсы и получила соответствующие сертификаты по различным профессиям. Остальные продолжают проходить курсы профессиональной реабилитации.

Трое ветеранов также приняли участие в мероприятии для людей с инвалидностью в турецкой Анталье.

На время профессионального обучения в центре они обеспечиваются проживанием, питанием, медицинскими, физиотерапевтическими и другими услугами за счет государства, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число инвалидов войны, привлеченных к профессиональной реабилитации (ФОТО)
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