Состоялась церемония награждения победителей 6-го Первенства Баку по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди "малышей"

БАКУ /Trend/ - В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе прошла церемония награждения победителей и призеров 6-го Первенства Баку по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди гимнасток в возрастной категории "малыши" (2014-2015 г.р.), сообщает в среду Trend.

В возрастной категории "малыши" среди девочек на высшую ступень пьедестала почета поднялась Медина Ибрагимли, на втором месте - Мелиса Мустафазаде, третью ступень пьедестала почета заняла Лейла Махмудова. Все три гимнастки представляют клуб "Оджаг Спорт".

Напомним, что 25 мая в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 6-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

На соревнованиях борьбу за медали ведут 80 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный комплекс "Зирве", спорткомплекс "Грация" и Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта.

На Первенстве Баку участники выступают в возрастных категориях "малыши" (2014-2015 г.р.), "дети" (2011-2013 г.р.), "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.) и "юниоры" (2005-2007 г.р.), а на Чемпионате Азербайджана - в возрастных категориях "пре-юниоры" (2008-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2007 г.р.) и "взрослые" (2004 г.р. и старше).

Согласно соответствующим возрастным категориям, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, троек и групп.