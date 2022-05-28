Азербайджанские гимнасты завоевали еще три медали на международном турнире в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты завоевали еще три медали на 3-м международном турнире Aere Trampoline Cup по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), проходящем в итальянском городе Римини, сообщили в субботу Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Член сборной Азербайджана Магсуд Магсудов занял первое место в индивидуальной программе по прыжкам на батуте. Дуэт Магсуд Магсудов и Гусейн Аббасов также занял лидирующее место в программе синхронных прыжков. А дуэт Ниджат Мирзоев и Али Нифталиев, также выступивший в программе синхронных прыжков, завоевал "серебро".

Напомним, что на данном международном турнире член национальной сборной Билал Гурбанов завоевал золотую медаль в программе прыжков на акробатической дорожке.

Гимнасты выступили в возрастной категории 13-16 лет.