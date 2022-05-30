Завершаются монтажные работы, связанные с Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

БАКУ /Trend/ - Строительно-монтажные работы в Баку, связанные с трассой гонок Гран-при Азербайджана «Формулы-1», завершены на 85 процентов.

Как сообщает Trend, об этом сказал руководитель по строительству спортивных объектов компании Baku City Circuit Том Батчер.

По его словам, установка защитных ограждений и блоков будет завершена в течение восьми дней, а трасса будет закрыта с полуночи шестого июня до утра седьмого июня.

Он также отметил, что трасса гонок в Баку будет готова к седьмому июня.

«После этого Международная автомобильная федерация проведет осмотр трассы. При необходимости будут внесены коррективы», - сказал Батчер.

Отметим, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет 10-12 июня.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)