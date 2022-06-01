В Азербайджане повышаются зарплаты квалифицированных врачей

БАКУ /Trend/ - Решением правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана с 1 июня этого года к ежемесячной должностной (тарифной) зарплате врачей, работающих в подведомственных медицинских учреждениях Объединения по управлению медицинскими подразделениями (TƏBIB) , будут применены стимулирующие надбавки в размере 800 манатов.

Как сообщили Trend в среду в госагентстве, тем самым размер заработной платы врачей за вычетом налогов и других обязательных платежей вместе с должностным (тарифным) окладом и надбавками составит минимум 1000 манатов.

Повышение распространяется на всех квалифицированных врачей, оказывающих услуги как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, за исключением врачей-стоматологов. Соответствующее изменение отражено в ”Порядке оплаты труда работников здравоохранения, работающих в медицинских учреждениях, подведомственных общественному юридическому лицу ”Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями". Изменения заработной платы коснутся 19 тысяч работников здравоохранения.

К примеру, к ежемесячной должностной (тарифной) зарплате врача-кардиолога в 468 манатов добавляется стабильная надбавка в размере 800 манатов, а также выплачиваются ежемесячные поощрительные надбавки по результатам работы в амбулаторных и стационарных условиях. 468+800=1268 манатов + ежемесячные поощрительные надбавки по результатам работы в амбулаторных и стационарных условиях.

Также повышены суммы ежемесячных поощрительных надбавок, выдаваемых врачам отдела организации здравоохранения (кроме врачей-стоматологов) и семейным врачам. Размер ежемесячной поощрительной надбавки к их должностному (тарифному) окладу доведен до 500 манатов. Размер ежемесячных поощрительных надбавок, выдаваемых специалистам, работающим в медицинских учреждениях в качестве психологов, логопедов и педагогов, инструкторов по лечебной физкультуре, также увеличен и составляет 500 манатов. К примеру, к ежемесячной должностной (тарифной) зарплате семейного врача в 468 манатов добавляется надбавка в размере 500 манатов, что составит 968 манатов.

Для врачей станций (отделов и отделений) скорой и неотложной медицинской помощи установлены поощрительные надбавки в размере 250 манатов. Напомним, что в настоящее время ежемесячные должностные (тарифные) оклады врачей, работающих в данной сфере, рассчитываются с коэффициентом увеличения вдвое. К примеру, к ежемесячной должностной (тарифной) заработной плате врача скорой медицинской помощи в 468 манатов применяется коэффициент увеличения вдвое: 936+250=1186 манатов.

В перечень немедицинских работников, которым предоставлены стабильные поощрительные надбавки, включены специалисты по работе с участниками войны, работающие в медицинских учреждениях. Для этих специалистов установлена фиксированная ежемесячная надбавка в размере 350 манатов.

Отметим, что к заработной плате врачей, на которых распространяется повышение, также могут начисляться надбавки за условия труда, указанные в пункте 6 вышеуказанного Порядка оплаты труда.

(Перевод: Нубар Кулузаде)