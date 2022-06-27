Азербайджанские гимнасты завоевали медали на соревнованиях в Португалии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты приняли участие в Кубке мира и международном турнире Сoimbra Gym Fest 2022 по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), которые прошли 24-26 июня в городе Коимбра (Португалия), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

На Кубке мира Азербайджан представляли Сельджан Махсудова, Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, на международном турнире - Магсуд Махсудов, Гусейн Аббасов, Билал Гурбанов, Алексей Караташов и Гусейн Асадуллаев.

На соревнованиях Кубка мира азербайджанский спортсмен Михаил Малкин занял первое место в программе прыжков на акробатической дорожке. Выступивший в этом же виде Тофиг Алиев занял в финале пятое место. Сельджан Махсудова, выступившая в финале программы прыжков на батуте, также расположилась на пятой позиции.

По итогам соревнований международного турнира члены сборной Магсуд Махсудов (прыжки на батуте) и Алексей Караташов (тамблинг) завоевали "золото", а Билал Гурбанов (тамблинг) – серебряную медаль.