При организации Фонда "YAŞAT" семьи ветеранов и шехидов посетили Шушу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 26 июня, в День Вооруженных сил, Фонд "YAŞAT" организовал поездку в Шушу ветеранов Отечественной войны Азербайджана и членов семей шехидов. В поездке приняли участие инвалиды войны, участвовавшие в боях за освобождение города Шуша, и родители шехидов. Поездка состоялась при поддержке банка "Республика".

Как сообщили Trend во вторник в Фонде, подобные поездки организовывались Фондом "YAŞAT" и ранее.

Так, в рамках одного из таких проектов ("Şəhid əmanətləri Şuşada") дети шехидов приняли участие в акции по посадке деревьев в Шуше.

(Перевод: Фидан Мустафаева)