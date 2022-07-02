В Азербайджане много профессиональных гимнастов – израильский тренер

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане много профессиональных гимнастов. Об этом сказала тренер женской сборной Израиля по акробатической гимнастике Ширан Оуакнине, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Азербайджана.

По словам тренера, сборная Израиля по акробатической гимнастике находится в Азербайджане в связи с проведением учебно-тренировочных сборов.

"Члены женской сборной примут участие во Всемирных играх в США, на которых Израиль представит трио. К этим соревнованиям у нас идет серьезная подготовка. В учебно-тренировочных сборах принимает участие команда, в состав которой вошли три гимнастки и четыре спортсмена", - сказала израильский тренер.

Оуакнине рассказала, что на протяжении 11 лет занимается тренерской деятельностью, а до этого выступала в качестве гимнастки в составе женской пары.

"В Израиле придают большое значение развитию акробатической гимнастики. В этой дисциплине у нас много спортсменов, есть гимнасты, завоевавшие титулы чемпионов мира и Европы. Они многократно представляли Израиль на различных соревнованиях", - сказала она.

По словам израильского тренера, это ее третий визит в Азербайджан.

"Три месяца назад я была в Баку на Чемпионате мира по акробатической гимнастике. Также я была здесь во время проведения Европейских игр. На чемпионате мира члены сборной Израиля – женское трио заняли третье место в программе темпового упражнения. Мужская группа дважды заняла третье место, а также завоевала "серебро", - добавила она.

Израильский тренер поделилась своими впечатлениями от тренировочного процесса в Национальной арене гимнастики в Баку и созданных здесь условий.

"Гимнастическая арена очень большая. К сожалению, в Израиле нет подобного спортивного зала. У вас много профессиональных гимнастов. Город Баку мне очень полюбился. Нам очень приятно здесь находиться", - заключила она.