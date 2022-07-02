Азербайджанские борцы вольного стиля начали чемпионат Европы с двумя медалями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Риме продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе среди юношей до 20 лет.

Как сообщает Trend, в соревнованиях борцов вольного стиля член сборной Азербайджана Сабир Джафаров (70 кг) на старте одержал победу над Мухаммедом Абдурахмановым (Бельгия) – 5:0. Азербайджанский борец в четвертьфинале победил немца Адриана Барновски - 5:4. В следующем этапе Джафаров победил австрийца Бенедикта Хубера - 11:0. Джафаров в полуфинале выиграл у итальянца Рауля Касо со счетом 3:0 и вышел в финал. Азербайджанский борец, проигравший армянину Айку Папикяну (2:3) на последних секундах решающего поединка, завоевал серебряную медаль.

Сабухи Амирасланов (79 кг) не оставил Дэниэлсу Бендиксу из Латвии шансов в четвертьфинале - 10:0. Азербайджанский борец в четвертьфинале одержал победу над турком Хаканом Сатылмышом - 5:2. Амирасланов, проигравший в полуфинале армянину Мушегу Мкртчяну (1:3), боролся за бронзовую медаль с румыном Гиги Субтиричаем и не оставил сопернику ни единого шанса – 11:0.

Таким образом, азербайджанские борцы вольного стиля начали чемпионат Европы с 1 серебряной и 1 бронзовой медалями.