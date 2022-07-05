В Азербайджане задержаны нарушители госграницы - ГПС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает успешно проводить мероприятия в области обеспечения охраны госграницы.

Как сообщили Trend в ГПС Азербайджана, в 17:45 1 июля на территории погранзаставы пограничного отряда "Горадиз" близ села Гарадаглы Бейлаганского района были обнаружены признаки нарушения государственной границы со стороны Ирана.

В результате комплексных оперативных мероприятий за нарушение госграницы был задержан гражданин Ирана Сиявуш Парвин Исрафил оглу, 1971 года рождения.

1 июля, в 09:45, в районе погранзаставы пограничного отряда "Гейтепе" близ села Аваш Ярдымлинского района пограничным нарядом было замечено нарушение госграницы в направлении Азербайджана неизвестным лицом. Погранзастава была поднята по команде «В ружье!», а ее служебная территория - перекрыта. Нарушитель границы, не подчинившийся приказу остановиться, был задержан. Установлено, что задержанный - гражданин Ирана Махмуд Джавид Мухаммедали оглу, 1985 года рождения.

В 22:25 1 июля в районе погранзаставы близ села Ханоба Хачмазского района пограничного отряда "Худат" за нарушение госграницы был задержан гражданин Ирана Алькатинат Мустафа Хуссейн Фадхил, 1996 года рождения.

1 июля, в 10:30, нарядом пограничного отряда "Загатала" в районе погранзаставы близ села Шариф Балакенского района за нарушение госграницы был задержан житель Гейчайского района Гасанов Кямиль Фамиль оглу (1991 г.р.).

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)