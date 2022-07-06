Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами прогнозируются кратковременные дожди, юго-восточный ветер, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 30-34, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55 процентов.

Завтра днем в некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 31-36, в горах ночью - 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)