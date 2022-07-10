Награждены победители и призеры второго этапа международной велогонки "Дорогая Шуша" (ФОТО)

ШУША /Trend/ - Состоялась церемония награждения победителей и призеров второго этапа международной велогонки "Дорогая Шуша", который стартовал в аэропорту Физули и завершился перед гостиницей "Карабах" в Шуше.

Как передает Trend, во втором этапе в групповом заезде на дистанции 71 километр победителем стал член клуба Sakarya BB Pro Team Турции, капитан элитной национальной команды Азербайджана Эльчин Асадов.

Золотую медаль спортсмену вручил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев вручил Эльчину Асадову кубок, желтую футболку и ключи от трехкомнатной квартиры.

Сборные Узбекистана и Монголии были награждены серебряными и бронзовыми медалями соответственно.