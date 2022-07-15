В Азербайджане выявлены еще 155 случаев заражения коронавирусом, вылечились 43 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 155 случаев заражения коронавирусом, 43 человека вылечились, один - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 794 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 874 человека вылечились, 9 723 – скончались, число активных больных составляет 650.

За последние сутки в стране проведены 2 410 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 996 835.

(Перевод: Нубар Кулузаде)