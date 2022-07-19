В Азербайджане назван срок начала процесса перевода студентов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 11:00 25 июля начинается процесс перевода студентов.

Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве образования Азербайджана.

По данным ведомства, электронный прием документов по переводу студентов в вузы страны и за рубежом, а также по переводу студентов из средних специальных учебных заведений страны и за рубежом осуществляется на портале transfer.edu.az.

Студенты имеют возможность с помощью портала выбрать учебное заведение или специальность, на которую они хотят перевестись. Введя необходимую информацию, они могут определить свое соответствие критериям перевода, говорится в сообщении.

Согласно правилам, не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.

Лица, переведенные из одного вуза в другой, сменившие специальность и восстановленные в высшем учебном заведении (за исключением перевода по той же специальности на основе государственного заказа) продолжают обучение только на платной основе, отмечается в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)