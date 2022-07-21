Состоялась церемония награждения победителей конкурса Yüksəliş (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Университете ADA состоялась церемония награждения победителей конкурса Yüksəliş («Восхождение»). В мероприятии приняли участие председатель Организационного комитета конкурса, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, член оргкомитета, депутат Милли Меджлиса (парламент) Ульви Гулиев, генеральный директор Общественного телевидения Балакиши Гасымов и председатель общественного объединения «Восхождение», заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

Председатель и члены оргкомитета, в том числе руководство Университета ADA, в своих выступлениях поздравили победителей и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

Говоря об успешной организации конкурса, члены оргкомитета подчеркнули важную роль второго конкурса в раскрытии и формировании нового поколения управленцев, обратили внимание на требования современного управления и важность конкурентоспособного человеческого капитала.

Победители были награждены дипломами оргкомитета конкурса Yüksəliş.

Цель конкурса Yüksəliş, учрежденного распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами и создать в стране резервную базу кадров.

Представляем имена победителей: Эмиль Мамедли, Арзу Таиргулиева-Нагиева, Мустафа Гусейнов, Али Ахмедов, Эльмир Гусейнов, Эльшан Хазиев, Азер Азимов, Шохрат Иса-заде, Ильяс Исмаиллы, Элькияр Зиядов, Джамал Нагиев, Гусейн Махмудов, Фарид Исаев, Фаррух Магеррамли, Ханбаба Султанлы, Наргиз Балакишиева, Рамиль Абулов, Нихад Масимзаде, Мехрибан Расулова, Этибар Гусейнов, Наргиз Исмаилова, Вусала Байрамова.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)