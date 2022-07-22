В Бейлагане семьям шехидов Отечественной войны Азербайджана предоставлены новые квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бейлаганском районе семьям шехидов Отечественной войны Азербайджана предоставлены новые квартиры.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения, в мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты Хидаят Абдуллаев и глава исполнительной власти Бейлаганского района Асиф Агаев.

Хидаят Абдуллаев отметил, что в рамках пакета соцподдержки семей шехидов, участников войны, реализуемого по поручению главы государства, мерами соцподдержки охвачены более 100 тысяч членов семей шехидов и участников войны, им оказаны на сегодня 193 тысячи соцуслуг. Замминистра подчеркнул, что одной из важных мер соцподдержки является программа обеспечения семей шехидов, инвалидов войны жильем. В прошлом году эта программа была расширена в пять раз. В 2021 году семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены 3 000 квартир, а с начала 2022 года – более 600 квартир. В августе-сентябре этого года гражданам из этих категорий будет предоставлено еще 500 квартир и частных домов.

Асиф Агаев рассказал о заботе государства о семьях шехидов и инвалидах войны. Он отметил, что в предоставленном жилье созданы все условия для комфортного проживания семей.

Семьи шехидов выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за оказываемые внимание и заботу, а также за предоставленные сегодня новые квартиры, обеспеченные всеми необходимыми условиями.

(Перевод: Фидан Мустафаева)