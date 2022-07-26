В Азербайджане по обвинению в коррупции арестован судья

БАКУ /Trend/ - На основании материалов, поступивших в министерство труда и социальной защиты населения и министерство юстиции, по фактам необоснованного назначения пенсий незаконными постановлениями, принятыми от имени Сумгайытского городского суда, и других нарушений, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Как сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре, следствием установлено, что есть основания для подозрения в том, что Ильяс Махмудов, работавший в 2008-2019 годах судьей Сумгайытского городского суда, в обмен на принятие неправомерного решения об удовлетворении требований истцов по различным гражданским делам, находящимся в его производстве, вымогал у отдельных лиц взятки, в связи с чем в двух случаях им были вынесены неправомерные решения.

Кроме того, возникли основания для подозрения в том, что Ильяс Махмудов включил заведомо ложные сведения в 25 постановлений, принятых в период его работы по другим делам, находившимся в его производстве, и направил в соответствующие органы незаконные судебные акты, связанные с определением трудового стажа и инвалидности. Этими действиями был нанесен серьезный ущерб охраняемым законом интересам государства, повлекший за собой выплату пенсий, назначенных на незаконных основаниях, в общей сложности на сумму 243 441 манат.

На основании собранных доказательств Ильясу Махмудову предъявлено обвинение по статьям 295.1 (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки в крупном размере) и 313 (должностной подлог) УК АР, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются комплексные оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление других обстоятельств по делу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)